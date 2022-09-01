نقابة الأطباء اتخذت صفة الادعاء الشخصي في ملف اختلاس أموال الأطباء

‏اتخذت نقابة اطباء لبنان في بيروت بواسطة وكيلها المحامي ميشال ريشا، ‏صفة الادعاء الشخصي في موضوع اختلاس أموال الاطباء، وفي حق كل من يظهره التحقيق فاعلا او متدخلاً او محرضاً او شريكاً. كما وطالبت باسترداد أموال الاطباء المختلسة.

وكان قاضي التحقيق في بيروت شربل أبو سمرا، أصدر مذكرة توقيف وجاهية في حق أمين صندوق الخزينة المركزي في وزارة المالية شهناز محمود ظاهر‏ والسيد وائل إلياس الخوري.

من جهته، اكد نقيب الاطباء البروفسور يوسف بخاش "متابعة الملف حتى النهاية"، معرباً عن ثقته بالقضاء "الذي سينصر الاطباء، أصحاب الحق".