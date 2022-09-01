مستشفى من دون خطوط هاتف وانترنت

ناشد مدير مستشفى طرابلس الحكومي ناصر عدرة المعنيين بضرورة الاسراع بحلّ مشكلة سنترال التبانة، بعدما انقطعت كافة خطوط المستشفى والانترنت، مما أعاق حركة الإتصالات بالاطباء خارج المستشفى ومتابعة وضع المرضى، وانعكس سلبا أيضا على مركز التلقيح (كورونا) ومركز إصدار بطاقات الاستشفاء.

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