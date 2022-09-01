Advertisement

لبنان

مستشفى من دون خطوط هاتف وانترنت

Lebanon 24
01-09-2022 | 10:21
A-
A+
Doc-P-986500-637976498241982522.jpg
Doc-P-986500-637976498241982522.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ناشد مدير مستشفى طرابلس الحكومي ناصر عدرة المعنيين بضرورة الاسراع بحلّ مشكلة  سنترال التبانة، بعدما انقطعت كافة خطوط المستشفى والانترنت، مما  أعاق حركة الإتصالات بالاطباء خارج المستشفى ومتابعة وضع المرضى، وانعكس سلبا أيضا على مركز التلقيح (كورونا) ومركز إصدار بطاقات الاستشفاء.
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:33 | 2022-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:26 | 2022-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:36 | 2022-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:20 | 2022-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2022-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:37 | 2022-09-01
13:43 | 2022-09-01
13:04 | 2022-09-01
12:56 | 2022-09-01
12:47 | 2022-09-01
12:31 | 2022-09-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website