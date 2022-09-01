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لبنان

بعدما خبّأت مخدرات في جسمها لتهريبها عبر المطار... قوى الأمن أوقفت الرأس المدبّر للعمليّة!

Lebanon 24
01-09-2022 | 10:20
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صـــــدر عــــن المديريـّة العامّـة لقـــوى الأمــن الدّاخلــــي ـ شعبـة العلاقـات العامّة البــــــلاغ التّالـــــي:

في إطار العمل الذي تقوم به وحدة الشرطة القضائية لمكافحة جميع أنواع الجرائم، وبعد احباط عملية تهريب كمية من المخدرات عبر مطار رفيق الحريري الدولي بواسطة إحدى المسافرات التي كانت تخبّئ /2/ كلغ من مادة حشيشة الكيف في جسمها.
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من خلال التحريات المكثّفة التي أجراها مكتب مكافحة المخدرات المركزي، تم تحديد هوية الرأس المدبر لعملية التهريب وهو المدعو:

 م. أ. (من مواليد عام 1993، سوري الجنسية)
بتاريخ 21-08-2022 وبعد عمليات الرصد والمتابعة، جرى تحديد مكان الشقة التي يستخدمها الأخير في محلة بشامون، حيث قامت قوة من المجموعة الخاصة بمداهمتها ومن توقيفه بداخلها. بتفتيشه والشقة، عُثِرَ على:

 /43/غ من الماريجوانا
 /100/غ من مادة "الدوخة" المخدِّرَة
 كمية من حشيشة الكيف
 هاتف خلوي، /3/ جوازات سفر، ورخصة سوق قطرية.
أودع الموقوف مع المضبوطات مكتب مكافحة المخدّرات المركزي، للتوسّع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختص.
 
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