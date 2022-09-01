المستشفى اللبناني - الجعيتاوي يعلن عن وضع ارقام خليوية لخدمة المرضى ومتابعة الاعمال

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أسف "المستشفى اللبناني - الجعيتاوي" الجامعي، "لإنقطاع خطوط الهاتف بسبب إضراب موظفي أوجيرو"، واعلن في بيان انه "حرصا منا على متابعة الأعمال المعتادة وضعنا في خدمتكم الخطوط الخليوية التالية:مكتب الدخول : 81382406 / 76381535العيادات الخارجية : 03736287قسم الناضور (Endoscopie): 81145841قسم الأشعة والتصوير : 76171346قسم المختبر : 71729854قسم تمييل القلب والشرايين: 76386810".