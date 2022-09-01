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لبنان

المستشفى اللبناني - الجعيتاوي يعلن عن وضع ارقام خليوية لخدمة المرضى ومتابعة الاعمال

Lebanon 24
01-09-2022 | 12:28
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أسف "المستشفى اللبناني - الجعيتاوي" الجامعي، "لإنقطاع خطوط الهاتف بسبب إضراب موظفي أوجيرو"، واعلن في بيان انه "حرصا منا على متابعة الأعمال المعتادة وضعنا في خدمتكم الخطوط الخليوية التالية:
 مكتب الدخول : 81382406 / 76381535
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العيادات الخارجية : 03736287
 قسم الناضور (Endoscopie): 81145841
قسم الأشعة والتصوير  : 76171346
قسم المختبر : 71729854
قسم تمييل القلب والشرايين: 76386810".
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