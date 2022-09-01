التوتر سيد الموقف... زحمة سير خانقة بسبب قطع أوتوستراد دير عمار والطرقات الفرعية والجيش يضرب طوقاً أمنياً (فيديو)

شهدت جميع شوارع منطقة دير عمار زحمة سير خانقة بسبب قطع الاوتوستراد الرئيسي من قبل بعض المحتجين على خلفية انقطاع الكهرباء، وفق ما أفاد مندوب "لبنان 24". إشعال الإطارات على أوتوستراد دير عمار باتجاه عكار#lebanon24 pic.twitter.com/ngPuexDSzg — Lebanon 24 (@Lebanon24) September 1, 2022 Advertisement

وعمد المحتجون لاحقاُ على قطع الطرقات الفرعية واوتوستراد التبانة - طرابلس لتصبح الطرقات المقطوعة ابتداءً من دوار ابو علي حتى اوتوستراد المنية باتجاه عكار، تزامنًا مع ارتفاع حدة التوترات على اوتوستراد دير عمار بعد قيام عدد من الشبان برشق عناصر الجيش بالحجارة اثر قيام دورية بالتحضير لفتح الاوتوستراد المقطوع بالقوة.

قطع اتوستراد دير عمار من قبل محتجين#lebanon24 pic.twitter.com/VHXOjZq2ti — Lebanon 24 (@Lebanon24) September 1, 2022



وحضرت إلى المكان فرق الاسعاف الطبية استعداداً لأي إشكال او اصابات. وحضرت إلى المكان فرق الاسعاف الطبية استعداداً لأي إشكال او اصابات.

في السياق، عمد عدد من المحتجين على إشعال الإطارات على خط طرابلس عكار صعودا ونزولا، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".



ولاحقاً، أعيد فتح طريق دير عمار بالكامل بعد تدخل كبير من قبل الجيش ورمي المسيل للدموع وابعاد المتظاهرين، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". وينفذ الجيش مداهمات وسلسلة اعتقالات للمعتصمين الذين رشقوا عناصره بالحجارة وذلك بعد تطويق عدة نقاط على اوتوستراد دير عمار.



كما قام بضبط عدد من الدراجات النارية.

وكان الجيش ضرب طوقا أمنيا كبيرا حول معمل ديرعمار الحراري لإنتاج الطاقة الكهربائية، تزامنا مع الدعوات التي وُجهت على منصات وسائل التواصل الإجتماعي للإعتصام أمام مدخل المعمل مساء اليوم. واستقدم الجيش تعزيزات لهذه الغاية تحسبا لأعمال شغب قد يقوم بها البعض.



ويأتي هذا التشدد الأمني بعدما شهد مدخل المعمل مساء امس إشكالات عدة بين عناصر الجيش ومحتجين على انقطاع التيار الكهربائي كليا في المنية وطرابلس، أسفرت عن سقوط 13 جريحا نقلوا إلى مستشفيات المنية وطرابلس لتلقي العلاج.



