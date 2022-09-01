في الميناء... أطلق النار عليه داخل منزله

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اقدم مجهول على اطلاق النار بإتجاه احد للاشخاص داخل منزله في منطقة الميناء - شارع علم الدين مما ادى الى اصابته بطلق ناري بفخذه، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24"، في حين فر مطلق النار الى جهة مجهولة.وقد تم نقل المصاب بواسطة سيارة مدنية الى المستشفى للعلاج، وعرف ان اطلاق النار ناتج على خلافات شخصية بين الطرفين.