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لبنان

في الميناء... أطلق النار عليه داخل منزله

Lebanon 24
01-09-2022 | 12:47
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اقدم مجهول على اطلاق النار بإتجاه احد للاشخاص داخل منزله في منطقة الميناء - شارع علم الدين مما ادى الى اصابته بطلق ناري بفخذه، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24"، في حين فر مطلق النار الى جهة مجهولة. 
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وقد تم نقل المصاب بواسطة سيارة مدنية الى المستشفى للعلاج، وعرف ان اطلاق النار ناتج على خلافات شخصية بين الطرفين.
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