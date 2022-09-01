Advertisement

لبنان

أبي رميا: حكومة تصريف أعمال لا تستطيع أن تدير الفراغ الرئاسي

Lebanon 24
01-09-2022 | 13:43
A-
A+
Doc-P-986554-637976623410710940.jpg
Doc-P-986554-637976623410710940.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد النائب سيمون ابي رميا في حديث تلفزيوني، أن "حكومة تصريف أعمال لا تستطيع ان تدير الفراغ الرئاسي الذي اذا ما وقع سندخل في جدل دستوري نجهل الى أين سيقودنا".

وأمل في "الا نصل الى الفراغ الرئاسي لذا اعتبر انه من واجبات النواب اليوم انتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن المهل الدستورية".
Advertisement

وردا على سؤال عن إمكانية انسحاب وزراء التيار من الحكومة الحالية اوضح ابي رميا ان "ليس في الحكومة الحالية وزراء يلتزمون قرار التيار وإنما مقربون من التيار لذا هذه الفرضية غير صحيحة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:33 | 2022-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:26 | 2022-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:36 | 2022-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2022-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:20 | 2022-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:47 | 2022-09-01
16:21 | 2022-09-01
15:48 | 2022-09-01
15:19 | 2022-09-01
14:43 | 2022-09-01
14:37 | 2022-09-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website