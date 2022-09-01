أبي رميا: حكومة تصريف أعمال لا تستطيع أن تدير الفراغ الرئاسي

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أكد النائب سيمون ابي رميا في حديث تلفزيوني، أن "حكومة تصريف أعمال لا تستطيع ان تدير الفراغ الرئاسي الذي اذا ما وقع سندخل في جدل دستوري نجهل الى أين سيقودنا".وأمل في "الا نصل الى الفراغ الرئاسي لذا اعتبر انه من واجبات النواب اليوم انتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن المهل الدستورية".وردا على سؤال عن إمكانية انسحاب وزراء التيار من الحكومة الحالية اوضح ابي رميا ان "ليس في الحكومة الحالية وزراء يلتزمون قرار التيار وإنما مقربون من التيار لذا هذه الفرضية غير صحيحة".