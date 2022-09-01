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لبنان

وفاة والد النائب بيار بو عاصي

Lebanon 24
01-09-2022 | 14:37
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توفي والد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب بيار بو عاصي رشيد بو عاصي.
 
يحتفل بالصلاة عن راحة نفسه الساعة 11 من قبل ظهر يوم الخميس 8 أيلول في كنيسة مار تقلا ـ الحازمية.
 
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لبنان

تعازي ووفيات

بيار بو عاصي

لبنان

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