وفاة والد النائب بيار بو عاصي

توفي والد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب بيار بو عاصي رشيد بو عاصي.

يحتفل بالصلاة عن راحة نفسه الساعة 11 من قبل ظهر يوم الخميس 8 أيلول في كنيسة مار تقلا ـ الحازمية.