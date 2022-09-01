تضارب بالأيدي والسكاكين وإطلاق نار... جريح في القبة

سقط جريح إثر اشكال بين عدد من الشبان في منطقة القبة تخلله تضارب بالايدي والسكاكين، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24"، ليتطور الى اطلاق نار بين الطرفين دون وقوع اصابات.

ويعمل الجيش على تطويق الاشكال وعودة الهدوء الى المنطقة ومداهمة مطلقي النار.