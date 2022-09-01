Advertisement

لبنان

تضارب بالأيدي والسكاكين وإطلاق نار... جريح في القبة

Lebanon 24
01-09-2022 | 14:43
A-
A+
Doc-P-986572-637976675004855245.jpg
Doc-P-986572-637976675004855245.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سقط جريح إثر اشكال بين عدد من الشبان في منطقة القبة تخلله تضارب بالايدي والسكاكين، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24"، ليتطور الى اطلاق نار بين الطرفين دون وقوع اصابات.
 
ويعمل الجيش على تطويق الاشكال وعودة الهدوء الى المنطقة ومداهمة مطلقي النار.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إشكال وإطلاق نار في القبة... و"الله ستر"
lebanon 24
02/09/2022 01:45:53 Lebanon 24 Lebanon 24
إطلاق نار وإصابات... إشكال بين بعض المواطنين وعمال شركة كهرباء زحلة (صور)
lebanon 24
02/09/2022 01:45:53 Lebanon 24 Lebanon 24
إشكال وإطلاق نار في سير الضنية... هذا ما حصل
lebanon 24
02/09/2022 01:45:53 Lebanon 24 Lebanon 24
إشكال واطلاق نار في التبانة.. ماذا حصل؟
lebanon 24
02/09/2022 01:45:53 Lebanon 24 Lebanon 24

القبة

إشكال

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:26 | 2022-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:33 | 2022-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:36 | 2022-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:20 | 2022-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2022-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:45 | 2022-09-01
17:24 | 2022-09-01
17:17 | 2022-09-01
16:47 | 2022-09-01
16:21 | 2022-09-01
15:48 | 2022-09-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website