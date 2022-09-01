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لبنان

شيخ العقل استقبل المفتي قبلان

Lebanon 24
01-09-2022 | 15:19
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استقبل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى في دار الطائفة - بيروت اليوم المفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان الذي قدّم الى سماحته دعوة للمشاركة في احياء الذكرى السنوية الاولى لغياب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الامام الشيخ عبد الامير قبلان 7 الجاري. وكانت مناسبة جرى خلالها التشاور بعدد من القضايا الروحية والوطنية العامة.
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