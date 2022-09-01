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لبنان

انتشال جثة رجل من بحر صور

Lebanon 24
01-09-2022 | 16:47
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انتشلت عناصر من وحدة الانقاذ البحري جثة رجل وجدت بين الصخور عند كاسر الموج في ميناء صور. وقد عملت العناصر بالتعاون مع المركز البري على سحبه باستعمال حبال الانقاذ ومحمل خاص في حضور الأجهزة الأمنية المختصة. وتوازيا تم نقل الجثة إلى مستشفى جبل عامل".
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المصدر: الوكالة الوطنية
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