انتشال جثة رجل من بحر صور

انتشلت عناصر من وحدة الانقاذ البحري جثة رجل وجدت بين الصخور عند كاسر الموج في ميناء صور. وقد عملت العناصر بالتعاون مع المركز البري على سحبه باستعمال حبال الانقاذ ومحمل خاص في حضور الأجهزة الأمنية المختصة. وتوازيا تم نقل الجثة إلى مستشفى جبل عامل".

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