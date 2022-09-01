30
o
بيروت
32
o
طرابلس
14
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
25
o
النبطية
27
o
زحلة
27
o
بعلبك
14
o
بشري
29
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
انتشال جثة رجل من بحر صور
Lebanon 24
01-09-2022
|
16:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
انتشلت عناصر من وحدة الانقاذ البحري جثة رجل وجدت بين الصخور عند كاسر الموج في ميناء صور. وقد عملت العناصر بالتعاون مع المركز البري على سحبه باستعمال حبال الانقاذ ومحمل خاص في حضور الأجهزة الأمنية المختصة. وتوازيا تم نقل الجثة إلى مستشفى جبل عامل".
Advertisement
المصدر: الوكالة الوطنية
مواضيع ذات صلة
تسريب فيديو لجثة نيرة أشرف في المشرحة... من صورّه؟
Lebanon 24
تسريب فيديو لجثة نيرة أشرف في المشرحة... من صورّه؟
02/09/2022 01:46:18
02/09/2022 01:46:18
Lebanon 24
Lebanon 24
العثور على جثة طفل مقابل شاطىء طبرجا... إليكم تفاصيل ما جرى هناك (صور)
Lebanon 24
العثور على جثة طفل مقابل شاطىء طبرجا... إليكم تفاصيل ما جرى هناك (صور)
02/09/2022 01:46:18
02/09/2022 01:46:18
Lebanon 24
Lebanon 24
في صور... العثور على جثة شاب داخل منزل والديه
Lebanon 24
في صور... العثور على جثة شاب داخل منزل والديه
02/09/2022 01:46:18
02/09/2022 01:46:18
Lebanon 24
Lebanon 24
العثور على جثة ابن ممثل شهير في مرآب سيارات.. غموض في اسباب الوفاة وهذا اخر ما نشره (صورة)
Lebanon 24
العثور على جثة ابن ممثل شهير في مرآب سيارات.. غموض في اسباب الوفاة وهذا اخر ما نشره (صورة)
02/09/2022 01:46:18
02/09/2022 01:46:18
Lebanon 24
Lebanon 24
صور
جثة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
شقيق جورج الراسي يكشف أمراً هاماً بعد رحيله.. هذا ما كان سيحصل بعد اشهر
Lebanon 24
شقيق جورج الراسي يكشف أمراً هاماً بعد رحيله.. هذا ما كان سيحصل بعد اشهر
06:26 | 2022-09-01
01/09/2022 06:26:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ترقبوا أمراً يرتبطُ بدولار "صيرفة".. ما الذي قد يحصل؟
Lebanon 24
ترقبوا أمراً يرتبطُ بدولار "صيرفة".. ما الذي قد يحصل؟
01:33 | 2022-09-01
01/09/2022 01:33:23
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيع الـ MTV يدخل القفص الذهبي بأجواء مميزة.. تعرفوا إلى عروسه (صور وفيديو)
Lebanon 24
مذيع الـ MTV يدخل القفص الذهبي بأجواء مميزة.. تعرفوا إلى عروسه (صور وفيديو)
02:36 | 2022-09-01
01/09/2022 02:36:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت بحالة يُرثى لها: طليقة الراحل جورج الراسي في أول ظهور علني لها.. ماذا قالت؟ (فيديو)
Lebanon 24
بدت بحالة يُرثى لها: طليقة الراحل جورج الراسي في أول ظهور علني لها.. ماذا قالت؟ (فيديو)
00:20 | 2022-09-01
01/09/2022 12:20:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أسعار الدجاج تضرب أرقاماً قياسيّة... هكذا أصبحت
Lebanon 24
أسعار الدجاج تضرب أرقاماً قياسيّة... هكذا أصبحت
04:30 | 2022-09-01
01/09/2022 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:45 | 2022-09-01
جريح جرّاء هبوط سقف منزل في ضهر المغر (صورة)
17:24 | 2022-09-01
تكتّم
17:17 | 2022-09-01
نتائج تُبعد شبح المواجهة
16:21 | 2022-09-01
اللجنة الفاعلة لأساتذة المتعاقدين: لم نعلن أي اعتصام غدًا
15:48 | 2022-09-01
مقدمات نشرات الأخبار
15:19 | 2022-09-01
شيخ العقل استقبل المفتي قبلان
فيديو
كسوف الشمس من كوكب المريخ... شاهدوا ما وثّقته عدسة "ناسا"
Lebanon 24
كسوف الشمس من كوكب المريخ... شاهدوا ما وثّقته عدسة "ناسا"
08:27 | 2022-09-01
02/09/2022 01:46:18
Lebanon 24
Lebanon 24
تسريب بصوت فارس كرم يشعل الخلاف مع ميريام فارس.. هذا ما قاله بعد الالفاظ النابية
Lebanon 24
تسريب بصوت فارس كرم يشعل الخلاف مع ميريام فارس.. هذا ما قاله بعد الالفاظ النابية
08:00 | 2022-09-01
02/09/2022 01:46:18
Lebanon 24
Lebanon 24
لغز "فيات أونو" بيضاء اصطدمت بسيارة الأميرة ديانا قبل مقتلها.. هذا ما تم كشفه (فيديو)
Lebanon 24
لغز "فيات أونو" بيضاء اصطدمت بسيارة الأميرة ديانا قبل مقتلها.. هذا ما تم كشفه (فيديو)
08:50 | 2022-08-30
02/09/2022 01:46:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact