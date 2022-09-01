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لبنان

نتائج تُبعد شبح المواجهة

Lebanon 24
01-09-2022 | 17:17
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وصف دبلوماسي لبناني دخول البيت الأبيض على خط ترسيم الحدود، بأنه تعهّد بوصول المفاوضات إلى نتائج تُبعد شبح المواجهة، التي يُمكن أن تتوسع في المنطقة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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المصدر: اللواء
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