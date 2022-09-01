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لبنان

تكتّم

Lebanon 24
01-09-2022 | 17:24
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تكتّم نائب جنوبي مهدّد بنيابته في الكشف إلاّ في حلقة ضيقة، عما دار معه في مؤسسة دستورية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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المصدر: اللواء
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