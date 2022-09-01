جريح جرّاء هبوط سقف منزل في ضهر المغر (صورة)

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هبط سقف تابع لاحد المنازل في منطقة ضهر المغر - طرابلس حارة البرادعي ، مما ادى الى سقوط جريح ويدعى "ب.د" اثناء تواجده داخل الغرفة.فيما توجهت فرق الاسعاف الى المكان لاسعاف المصاب ونقله الى المستشفى للعلاج.ويذكر ان معظم المباني في المنطقة المذكورة تعاني من تصدعات وتشققات في الجدران.