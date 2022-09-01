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لبنان

جريح جرّاء هبوط سقف منزل في ضهر المغر (صورة)

Lebanon 24
01-09-2022 | 17:45
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هبط سقف تابع لاحد المنازل في منطقة ضهر المغر - طرابلس حارة البرادعي ، مما ادى الى سقوط جريح ويدعى "ب.د" اثناء تواجده داخل الغرفة.
فيما توجهت فرق الاسعاف الى المكان لاسعاف المصاب ونقله الى المستشفى للعلاج.
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ويذكر ان معظم المباني في المنطقة المذكورة تعاني من تصدعات وتشققات في الجدران.
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