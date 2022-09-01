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لبنان
التيار الوطني الحر يعمم بعدم الرد على بري.. وباسيل " يغرّد"ضد الحاقدين
Lebanon 24
01-09-2022
|
22:40
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تترقب الأوساط السياسية موعد الدعوة التي سيوجّهها رئيس مجلس النواب نبيه بري لعقد جلسة لانتخاب الرئيس الجديد للجمهورية، فيما بقي ، محور متابعة، الهجوم اللاذع الذي شنه بري على العهد والتيار الوطني الحر قبل يومين.
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وقالت مصادر في حركة أمل لـ"البناء"، ان كلام بري كان مساراً للحلول لإخراج البلد من الأزمة السياسية والدستورية التي يغرق بها، فضلاً عن الازمات الاقتصادية التي تقف خلفها الازمة السياسية، مشددة على أن كلام بري يهدف لحث الجميع ومن ضمنهم عون وباسيل على تحمل المسؤولية والحوار والتفاهم ضمن الأطر الديموقراطية والدستورية لإنجاز الاستحقاقات الأساسية لا سيما الحكومة ورئاسة الجمهورية بعيداً عن المصالح الشخصية والسياسية.
ولم يُسجل أي رد من بعبدا وقيادة التيار على رسائل عين التينة الهجوميّة، وعلمت "البناء" من أوساط التيار أن بعبدا والتيار الوطني الحر ليسا بوارد الردّ وفتح سجالات عقيمة، لكن رئيس الجمهورية ميشال عون متمسك بصلاحياته الدستورية وأصول التأليف والتوازنات السياسية والطائفية في أي حكومة، وينطلق من اقتراح توسيع الحكومة لكونها الحكومة التي ستدير الفراغ الرئاسي المتوقع حصوله وليس تعنتاً وتشبثاً بالمواقف أو لكسب حصص وزارية.
وكتبت" نداء الوطن": يستمر الجدل البيزنطي في بلاط السلطة الحاكمة تحت وطأة احتدام السجال الرئاسي، لا سيما مع دخول عين التينة بقوة على خط الهجوم على العهد وتياره، الأمر الذي ينذر بأن تشهد الأيام المقبلة هجمات مرتدة مضادة من قصر بعبدا وميرنا الشالوحي تهدف إلى "هدم السقف فوق رؤوس الجميع مع انتهاء الولاية الدستورية للرئيس ميشال عون"، وفق تقدير أوساط مراقبة لتداعيات المواقف النارية التي أطلقها رئيس مجلس النواب نبيه بري في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر مستهدفاً بشكل مركّز جماعة "ما خلونا"، واضعةً تهويل باسيل أمس بتغيير النظام ضمن هذا الإطار، حين غرّد لمناسبة ذكرى إعلان لبنان الكبير قائلاً: "صار وقت نتفق على نظام جديد (...) الغرقانين بحقدهم ما بريدوا لا رئيس قوي ولا دولة قوية (...) نحنا حاملين مشروع كامل بالسياسة والاقتصاد، بس ما قادرين ننفذه وحدنا. انزعوا الحقد عنكم".
وكتبت" الديار": تعليقاً على ما قاله رئيس المجلس النيابي، ولمعرفة ردة فعل نواب "التيار"، اجرينا اتصالات بعدد من نواب "التيار"، ليتبيّن بأنّ خطوط معظمهم مقفلة، وبعضهم لم يردّوا على الهاتف، ومَن ردّ إكتفى بعبارة: «نفضّل عدم التعليق»، ووفق معلومات لـ"الديار" فقد تلقى النواب والمسؤولون في "التيار" فور انتهاء كلمة بري توجيهات من القيادة بإلتزام الصمت. وهذا ما برز ليل الاربعاء خلال نشرة الاخبار على محطة otv الناطقة بإسم العهد والتيار، بحيث غابت عنها الردود على الرئيس بري.
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