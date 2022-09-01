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لبنان

بكركي تتحرّك على خطّ الاستحقاق الرئاسي... وترقّب لكلمة الفاتيكان

Lebanon 24
01-09-2022 | 22:58
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كتب فادي عيد في" الديار": بكركي تيقّنت أن أي تظاهرات وتجييش من أي جهة مسيحية، سيعيد الأمور إلى المربع الأول، ولهذه الغاية يسعى البطريرك إلى أن تكون عظاته في هذه المرحلة هادئة، مع التشدّد دائماً على المسلّمات والثوابت، والراعي يؤكد في هذه المرحلة على ضرورة إجراء الإستحقاق الرئاسي في موعده الدستوري.
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وتشير المصادر المتابعة لهذا المسار، إلى أن عوامل أخرى أساسية تحكم خط بكركي ومواقف البطريرك الراعي، لا سيما في مثل هذه الإستحقاقات والظروف، إن على صعيد الإنتخابات الرئاسية أو ما يجري في المنطقة، وتحديداً من فلسطين إلى سوريا والعراق، فإن الفاتيكان يحرص على عدم إقحام المسيحيين في لبنان بأي خلافات وصراعات مع شركائهم في الوطن، والحفاظ على هذا النموذج بعد المعاناة التي أصابت المسيحيين في أكثر من مدينة سورية وعراقية.
وتقول المعلومات بأن عاصمة الكثلكة في العالم سيكون لها تحرّك فاعل تجاه لبنان ودور توافقي حول انتخابات رئاسة الجمهورية، بحيث يُتوقّع أن يصل السفير الفاتيكاني الجديد إلى بيروت قبيل هذا الإستحقاق، كما أن الإتصالات ستتكثّف بين الفاتيكان وباريس الهادفة إلى إيجاد الحلول للوضع اللبناني من جوانبه كافة، والعمل على إيجاد شخصية مسيحية توافقية يتمّ الإجماع حولها من كل الأطياف اللبنانية، كي يتم تجنّب أي ارتدادات سلبية في ظل الأجواء الإنقسامية والصراع السياسي القائم حول أكثر من ملف، لا سيّما الإنتخابات الرئاسية.
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