Advertisement

لبنان

الجيش لعبود: انزع رتب شرطة بيروت

Lebanon 24
01-09-2022 | 23:09
A-
A+
Doc-P-986618-637976959296209169.jpg
Doc-P-986618-637976959296209169.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عطفا على ما اورده "لبنان 24" الاحد الفائت، كتبت" الاخبار": تُحاول قيادة الجيش منذ مدّة إلغاء قرار محافظ بيروت السابق زياد شبيب عام 2018 بتعليق نجوم لأكثر من 40 مفوّضاً ومفوّضاً أعلى لحرس بلدية بيروت ما عُدّ سابقة، من دون أن يتلقّى من تمت ترقيتهم بدلاً مادياً أو معنوياً. وصار عسكريو شرطة البلدية يتصرفون كما لو أنهم ضباط، ما خلّف أكثر من إشكال وخصوصاً في النادي العسكري. ومع تعيين مروان عبود خلفاً لشبيب، طلبت قيادة الجيش منه «خلع كل الرتب لأنها غير مستحقة واعتماد نظام شرطة البلدية، لأن العشوائية وصلت إلى حدّ ترقية العناصر إلى رتبة ملازم على غرار عناصر الجيش»، مذكرةً بأنّ «القانون يجيز مراجعة الجيش في أنظمة الزيّ الموحد لعناصر الأسلاك الأمنية الذي يشمل الزي والرتبة، فيما لم تقم المحافظة بمراجعة قيادة الجيش في حينه». إلا أن عبود عمد إلى «تنييم» الطلب على قاعدة أن الأمر سيسبّب له «وجعة رأس».
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:26 | 2022-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:25 | 2022-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:35 | 2022-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2022-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2022-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2022-09-02
04:30 | 2022-09-02
05:28 | 2022-09-02
05:22 | 2022-09-02
05:16 | 2022-09-02
05:11 | 2022-09-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website