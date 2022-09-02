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لبنان

مرشحة لرئاسة الجمهورية تعلن برنامجها.. من هي؟

Lebanon 24
02-09-2022 | 00:05
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تحت عنوان "إنقاذاً للكيان واستعادة الدولة" تطلق المرشحة لرئاسة الجمهورية مي الريحاني رؤيتها وبرنامجها الانقاذي يوم الاربعاء في 7 أيلول عند الساعة 12 ظهراً في فندق البستان، بيت مري.
وقد وصلت ريحاني الى لبنان ليل أمس، ومن المقرر ان تتوزع اقامتها بين فندق النعص الكبير في بكفيا ومنزل العائلة في منطقة الفريكة في وسط المتن. 
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وكان موقع "لبنان 24" قد أعلن في وقت سابق عن نية ريحاني المقيمة في الولايات المتحدة الأميركية، ترشحها لرئاسة الجمهورية وستحضر قريباً الى لبنان، وهي أعدت لهذه الغاية فريق عمل، وخاصةً إعلامي للترويج لبرنامجها ومشروعها الرئاسي.
 
لقراءة خبر ترشح ريحاني اضغط هنا
 
 
 
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