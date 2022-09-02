Advertisement

لبنان

المبادرة الرئاسية لـ"كتلة التغيير": لا مرشح واحدا

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
02-09-2022 | 01:30
A-
A+
Doc-P-986655-637977038863606089.png
Doc-P-986655-637977038863606089.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

يتحضر "نواب التغيير" لمبادرة رئاسية سيتم اطلاقها يوم السبت المقبل لتسريع وتسهيل عملية انتخاب رئيس جديد للجمهورية .

وبحسب مصادر مطلعة "فإن المبادرة الرئاسية ستركز على مواصفات الرئيس، لكن الاهم ان "كتلة التغيير" لن تطرح اسما معينا ليكون مرشحها للانتخابات، بل ستطرح عدة خيارات ترى انه من الممكن التوافق عليها بين كل الاطراف".

وتقول المصادر"ان المبادرة ستكرس ابتعاد كتلة "نواب التغيير" عن اي فريق او طرف سياسي، اذ سيُظهر هؤلاء نواب قدرتهم على التواصل مع مختلف الافرقاء السياسيين واستغلال المساحات المشتركة معهم".

في المقابل يقول احد "النواب التغييريين"ممن يحبذون التواصل مع الجميع" إنه، بعد أن أبدى جزء من "نواب التغيير" رفضه المشاركة في اللقاء الذي ضم النواب المستقلين وحزب "الكتائب"، ثمة تواصل حصل مع هؤلاء من قِبل مرجعيات ديبلوماسية "للتمني" عليهم  الانضمام الى" لقاء  الثلاثاء النيابي" بهدف تشكيل جبهة قوية استعداداً للاستحقاق الرئاسي المقبل".

وسرّبت مصادر مطّلعة على فحوى التواصل الذي حصل عبر احدى تطبيقات الانترنت "أن المصادر الديبلوماسية شدّدت على هؤلاء التوحّد ضمن كتلة واحدة تحت شعار "التغيير" لمنع وصول أي مرشح لحزب الله الى سدّة الرئاسة".

وتقول اوساط متابعة للمفاوضات الجارية بشأن الملف الرئاسي" إن مواجهة "حزب الله" بالمعنى المطلق ليست من اولوية الجهات الغربية، بل إن وصول مرشح غير معادٍ للحزب من خارج "فريق الثامن من آذار" هو الغاية في هذه المرحلة".

Advertisement
المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:26 | 2022-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:25 | 2022-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:35 | 2022-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2022-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2022-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2022-09-02
04:30 | 2022-09-02
05:37 | 2022-09-02
05:28 | 2022-09-02
05:22 | 2022-09-02
05:16 | 2022-09-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website