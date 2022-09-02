المبادرة الرئاسية لـ"كتلة التغيير": لا مرشح واحدا

يتحضر "نواب التغيير" لمبادرة رئاسية سيتم اطلاقها يوم السبت المقبل لتسريع وتسهيل عملية انتخاب رئيس جديد للجمهورية .

وبحسب مصادر مطلعة "فإن المبادرة الرئاسية ستركز على مواصفات الرئيس، لكن الاهم ان "كتلة التغيير" لن تطرح اسما معينا ليكون مرشحها للانتخابات، بل ستطرح عدة خيارات ترى انه من الممكن التوافق عليها بين كل الاطراف".

وتقول المصادر"ان المبادرة ستكرس ابتعاد كتلة "نواب التغيير" عن اي فريق او طرف سياسي، اذ سيُظهر هؤلاء نواب قدرتهم على التواصل مع مختلف الافرقاء السياسيين واستغلال المساحات المشتركة معهم".

في المقابل يقول احد "النواب التغييريين"ممن يحبذون التواصل مع الجميع" إنه، بعد أن أبدى جزء من "نواب التغيير" رفضه المشاركة في اللقاء الذي ضم النواب المستقلين وحزب "الكتائب"، ثمة تواصل حصل مع هؤلاء من قِبل مرجعيات ديبلوماسية "للتمني" عليهم الانضمام الى" لقاء الثلاثاء النيابي" بهدف تشكيل جبهة قوية استعداداً للاستحقاق الرئاسي المقبل".

وسرّبت مصادر مطّلعة على فحوى التواصل الذي حصل عبر احدى تطبيقات الانترنت "أن المصادر الديبلوماسية شدّدت على هؤلاء التوحّد ضمن كتلة واحدة تحت شعار "التغيير" لمنع وصول أي مرشح لحزب الله الى سدّة الرئاسة".

وتقول اوساط متابعة للمفاوضات الجارية بشأن الملف الرئاسي" إن مواجهة "حزب الله" بالمعنى المطلق ليست من اولوية الجهات الغربية، بل إن وصول مرشح غير معادٍ للحزب من خارج "فريق الثامن من آذار" هو الغاية في هذه المرحلة".