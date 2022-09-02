بعد أكثر من 10 أيام الكهرباء تعود الى طرابلس.... هل تتوقف الاحتجاجات امام معمل "دير عمار"؟

أفاد مندوب "لبنان 24" عن عودة التيار الكهربائي مساء الأمس الخميس، الى جميع مناطق طرابلس وضواحيها بالاضافة الى قضاء المنية - الضنية، وذلك بعد انقطاع دام لاكثر من 10 ايام.

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وكان الاوتوستراد الدولي امام معمل "دير عمار"، شهد خلال اليومين الماضيين احتجاجات واسعة وقطع للطرقات تخللها حالات صدام بين المحتجين والجيش بعد محاولة الاخير فتح الطرقات.وبالرغم من تصريح بعض الشخصيات السياسية منذ يومين عن عدم توفر المحروقات في معمل دير عمار لتغذية المناطق في الشمال بالكهرباء، الا انه وبعد الاعتصامات المتتالية امام المعمل، تم تأمين المحروقات اللازمة للمعمل ،عبر منشآت النفط في البداوي، ما ادى الى عودة التيار الكهربائي للمنطقة وضواحيها لعدة ساعات فقط.وكانت قد انتشرت خلال ساعات المساء، دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي لقيام المحتجين بالاعتصام صباح اليوم امام منشآت النفط في البداوي ومنعهم من اخراج اي صهريج مازوت من المنشأة قبل تزويد معمل دير عمار بالكميات اللازمة من المحروقات.