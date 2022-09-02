عبدالله: رد قانون السرية المصرفية يأتي من باب الرسائل المعتادة بما معناه نحن هنا

غرّد النائب بلال عبدالله عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "لم يكن إقرار قانون السرية المصرفية الاصلاحي سهلا في مجلس النواب، فقد تعب وجهد المعنيون لكي يحظى بموافقة الكتل النيابية والمدارس السياسية المختلفة".

وأضاف: أما رده، وهو صلاحية دستورية لا نعترض عليها بالشكل، اما في المضمون والتوقيت، فهو يأتي من باب الرسائل المعتادة، أي بما معناه، نحن هنا".