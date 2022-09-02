عبدالله: رد قانون السرية المصرفية يأتي من باب الرسائل المعتادة بما معناه نحن هنا

غرّد النائب بلال عبدالله عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "لم يكن إقرار قانون السرية المصرفية الاصلاحي سهلا في مجلس النواب، فقد تعب وجهد المعنيون لكي يحظى بموافقة الكتل النيابية والمدارس السياسية المختلفة".
وأضاف: أما رده، وهو صلاحية دستورية لا نعترض عليها بالشكل، اما في المضمون والتوقيت، فهو يأتي من باب الرسائل المعتادة، أي بما معناه، نحن هنا".
لم يكن إقرار قانون السرية المصرفية الأصلاحي سهلا في مجلس النواب ،
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فقد تعب وجهد المعنيون لكي يحظى بموافقة الكتل النيابية والمدارس السياسية المختلفة.
أما رده ،وهو صلاحية دستورية لا نعترض عليها بالشكل،اما في المضمون والتوقيت،فهو يأتي من باب الرسائل المعتادة، أي بما معناه ،نحن هنا ؟؟
— Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) September 2, 2022
لم يكن إقرار قانون السرية المصرفية الأصلاحي سهلا في مجلس النواب ،