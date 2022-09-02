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لبنان

كلام بري يدحض هذه الشائعات

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
02-09-2022 | 01:45
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الكلام الذي قاله رئيس مجلس النواب نبيه بري في الذكرى الـ 44 لتغييب الإمام موسى الصدر عن الوضع الحكومي ورفضه المطلق لفكرة إمكانية تطعيم الصيغة التي كان الرئيس المكّلف نجيب ميقاتي سلّمها إلى الرئيس ميشال عون بستة وزراء سياسيين، أضافة إلى دعمه المساعي التي يقوم بها الرئيس المكّلف، وضع حدًّا للتسريبات التي تروجّها "الغرف السوداء" في عدد من وسائل الإعلام عن خلاف في وجهات النظر بين الرئيسين بري وميقاتي

وإعتبرت مصادر سياسية مراقبة أن كلام الرئيس بري لجهة رفضه تحويل كل وزير إلى "رئيس جمهورية" في حكومة "توكل إليها الصلاحيات الرئاسية في حال خلو سدّة الرئاسة لأي علّة"، جاء ليضع النقاط على الحروف، وليمنع التفسيرات الخاطئة التي قد يلجأ إليها البعض في تكرار لسيناريو 2014 – 2016.

 

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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