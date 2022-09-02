متابع لملف الترسيم يستغرب: "حكي جرايد"

مفهوم أن لبنان يستعجل الترسيم الحدودي للاستفادة من ثرواته البحرية في ظل الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها، لكن غير المفهوم، هو التحليلات والتفسيرات والمعطيات أو المعلومات التي في غالبيتهم مغلوطة، لا سيما بعد زيارة الوسيط الأميركي اموس هوكشتاين الأخيرة الى لبنان.

ولكثرة ما يقال في هذا السياق اعتبر احد المتابعين للملف ان ما ينقل هنا وهناك هو "حكي جرايد"، مشيرا إلى استغراب بعض الدبلوماسيين من كثرة التحليلات اللبنانية في هذا الملف.

تجدر الإشارة في هذا السياق، الى ان هوكشتاين، وفق إعلام العدو الإسرائيلي، سيعود الأسبوع المقبل إلى بيروت وتل أبيب لاستكمال اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين البلدين وأنه سيجري محادثات في باريس مع الرئيس إيمانويل ماكرون حول دور شركة توتال التي ستقوم بالتنقيب .