حزب الله رفع نسبة استنفاره

رفع "حزب الله" أمس نسبة استنفاره من دون ان تصل الى درجات قياسية بالتوازي مع اعلان الجيش الاسرائيلي رفع مستوى التأهب شمال فلسطين المحتلة مع بداية شهر ايلول.

وبحسب مصادر مطلعة فإن الحزب سيقوم بنوع من التقييم اليومي للاوضاع من الان وصاعدا وبحسب المعطيات سيقوم برفع نسب الاستنفار والجهوزية في صفوفه، خصوصا انه الايام القليلة المقبلة ستكون حاسمة في مسألة الذهاب الى التصعيد او عدمه.

وترى المصادر "ان الحزب قام في الايام والاسابيع الماضية بسلسلة اجراءات مرتبطة بالاستعداد الميداني لاي تطور غير محسوب على الجبهة الجنوبية وبات مستعدا لاسوأ الاحتمالات".