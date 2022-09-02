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لبنان

اصابة احد المواطنين بعد سقوط سقف منزله

Lebanon 24
02-09-2022 | 01:40
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أفاد مندوب "لبنان 24" عن تعرض سقف تابع لاحد المنازل في منطقة ضهر المغر في طرابلس للسقوط ، مما ادى الى اصابة  المدعو "ب.د".

قد عملت فرق الاسعافعلى نقل المصاب الى أحد مستشفيات طرابلس.
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يذكر ان معظم المباني في المنطقة المذكورة تعاني من تصدعات وتشققات في الجدران وقد شهدت المنطقة خلال الأشهر الماضية سقوط أكثر من سقف منزل.
 
 
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