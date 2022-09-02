اصابة احد المواطنين بعد سقوط سقف منزله

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أفاد مندوب "لبنان 24" عن تعرض سقف تابع لاحد المنازل في منطقة ضهر المغر في طرابلس للسقوط ، مما ادى الى اصابة المدعو "ب.د".قد عملت فرق الاسعافعلى نقل المصاب الى أحد مستشفيات طرابلس.يذكر ان معظم المباني في المنطقة المذكورة تعاني من تصدعات وتشققات في الجدران وقد شهدت المنطقة خلال الأشهر الماضية سقوط أكثر من سقف منزل.