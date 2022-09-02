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لبنان

" عونة كهربائية" وبعدا الدني بألف خير!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
02-09-2022 | 03:45
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مرة جديدة يعود المواطنون اللبنانيون الى عاداتهم وتقاليدهم والاخلاقيات التي تربوا عليها، ففي الفترة الأخيرة يقدم بعض المواطنين الذين تمكنوا من تأمين أجهزة الطاقة الشمسية لمنازلهم على تزويد بعض جيرانهم بنسبة بسيطة منها، في محاولة منهم لتخفيف وطأة فاتورة المولدات الكهربائية عليهم ولتأمين التيار الكهربائي لهم ولو بالحدّ الادنى.

وفي التفاصيل، يقوم المواطن الذي استطاع تأمين 20 أمبير من الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية بالسماح لجيرانه بالاستفادة مما يقارب الـ5 أمبير عن طريق امدادات معينة وذلك خلال ساعات النهار، لاسيما في ساعات الذروة .

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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