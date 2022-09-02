علقا داخل المصعد وأصيبا بنوبة هلع (صور)

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صدر عن غرفة عمليات جهاز الطوارئ والإغاثة البيان التالي:قام فريقي اسعاف وفريق انقاذ من جهاز الطوارئ والاغاثة منتصف ليل الخميس ٩/١ بإخراج رجل وامرأة علقا داخل مصعد كهربائي في أحد المباني السكنية في محلّة البولفار - طرابلس - امام محطة مكية حيث علقا بحائط باطون ما بين الطابقين الثاني والثالث لمدة نصف ساعة.وقد تم اخراجهما حيث كانا قد أصيبا بحالة هلع شديد وضيق نفس.وقد تمت معالجة الرجل ميدانياً ونقل السيدة إلى مستشفى المظلوم.