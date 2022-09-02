أطلقوا النار من سلاح حربي... هكذا تم توقيفهم



أفاد مندوب "لبنان 24" عن اقدام مجموعة من المجهولين على اطلاق النار في الهواء الطلق من سلاح حربي، وذلك في منطقة الكورنيش البحري في الميناء.

وفور اطلاق النار، فروا الى جهة مجهولة، فقامت عناصر تابعة لمخابرات الجيش بتعقبهم، فتمكنت من توقيفهم في محيط مرفأ طرابلس وتم ضبط سلاح حربي وذخائر كانت بحوزتهم.