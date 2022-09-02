انتصار جديد للبناني خالد أبو طعام وفريقه في مباراة دوليّة للتصاميم المعماريّة

أحرز البروفيسور خالد أبو طعام وفريقه المعماري، انتصاراً جديداً للمرة الثانية في الشهر عينه، يضاف إلى اللائحة الطويلة لانجازاته المعمارية العالمية.



فبعدما اختير مشروع الدكتور أبو طعام ضمن القائمة المختصرة لأفضل الأفكار والتصاميم المعماريّة في المباراة الدوليّة "MICROHOME" لعام 2022، ها هو مُجدداً يحقق انتصاراً عالمياً جديداً بتحقيق مشروعه "معبد الروح" SOUL TEMPLE في الهند، شهادة الشرف في المباراة الدولية التي أطلقتها منصة "Arch8"، والتي شارك فيها أكثر من 500 مكتب وشركة معمارية من مختلف دول العالم.



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فبعد التغيُّرات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية التي أنتجها النمو المتزايد لسكان المدن في جميع أنحاء العالم، ومع تكاثر الضغوط والعوامل المتزايدة نتيجة لهذا التوسع الحضري، وما أسفر عنه من كثافة سكانية وتلوّث، وازدياد في مستويات العنف، كما الاكتئاب وتفاقم تعاطي المخدرات والاجرام وبروز الانحرافات والمشاكل النفسية والاجتماعية، ازدادت حاجات الناس إلى أمكنة تمكنهم من التفاعل مع الطبيعة وذواتهم الداخلية.وأظهرت الدراسات أن قضاء المزيد من الوقت مع الطبيعة والحصول على مكان هادئ للتأمل، يساعد على حل الكثير من المشاكل الجسدية والعقلية والنفسية التي يواجهها المرء في نمط الحياة الحضارية.لذلك، هدف مشروع الفريق اللبناني إلى تصميم مساحة يقصدها الناس ليجدوا السلام الداخلي. مكان يمكنهم من التفاعل مع الطبيعة والتأمل بسلام. مكان يؤمن مساحة تمكن الناس من الحصول على العلاج الذاتي بعيداً عن صراعاتهم ومشاكلهم اليومية، كما تمكنهم من الحصول على الانسجام مع ذواتهم.وتمحورت فكرة مشروع البروفيسور أبو طعام وفريقه "Three-Fold Hermitage" حول تصميم كبائن خشبية هرمية الشكل معلقة في الهواء بين الأشجار، حيث يمكن لعائلة أو مجموعة صغيرة من الناس في كل كابينة التفاعل مع الطبيعة والتعرف على البيئة، والقيام بأنشطة علاجية مثل التأمل واليوغا.تقنياً، ترتبط كل مجموعة من الكباين بجسور خشبية معلقة بشجرة محاطة بسلالم لولبية. هذا ويرمز الهرم ثلاثي الطيات إلى نظرية جون كوتينجهام الابتدائية: الجسد، العقل والروح.

وترتبط كل مجموعة من الكباين بجسور خشبية معلقة بشجرة محاطة بسلالم لولبية.

اعضاء الفريق:



خالد أبو طعّام، إبراهيم أبو طعام، كاترين زلزلي، محمد مصطفى، رشا رسلان، يكاتيرينا أبو طعّام، لمى العنداري، ليلى مروّه، آية عبدالله وعلي فرحات.

المصدر: نداء الوطن