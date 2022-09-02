"الإفلاسُ" سيضربُ هؤلاء في لُبنان.. قطاعٌ حيوي نحو الإقفال؟

قال مُمثل موزّعي المحروقات في لبنان فادي أبوشقرا لـ"لبنان24"، اليوم الجمعة، إنّ "أصحاب المحطّات والموزّعين تكبدوا خسائر كبيرة مؤخراً بسبب آلية التسعير الجديدة التي تمّ اعتمادُها للمحروقات"، موضحاً أنّ "الفروقات في سعر الدّولار راكمت تلك الخسَارة بشكل كبير لاسيما أنّ شراء المحروقات وبيعها بات يتأثر بتقلبات السوق بشكل كبير، ويترك ضربة كبيرة في المحطات".

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وأضاف: "إننا نرى مؤامرة كبرى على قطاع المحروقات لإنهاء دورِه الناشط اقتصادياً، ونؤكّد أن هذا الأمر يجب استدراكُه فوراً من قبل المعنيين باعتبار أن أيّ ضرب لذلك القطاع يعني انتكاسة اقتصاديّة بكل المقاييس".