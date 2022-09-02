حريق داخل أحد المحلات التجارية (صور)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اندلاع حريق داخل أحد المحال التجارية في منطقة مشمش في عكار.

وعمل عناصر من مركز أمن عام مشمش بمساندة آلية تابعة لفريق "درب عكار"، واقتصرت الأضرار على الماديات.