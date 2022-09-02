Advertisement

لبنان

"أبو الورد" في قبضة المجموعة الخاصّة في وحدة الشرطة القضائية.. وهذا ما ضبط بحوزته

Lebanon 24
02-09-2022 | 03:25
A-
A+
Doc-P-986694-637977112930260415.jpg
Doc-P-986694-637977112930260415.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في إطار المتابعة المُستمرّة لمكافحة عمليّات تجارة وترويج المخدّرات، توافرت معلومات للمجموعة الخاصّة في وحدة الشّرطة القضائيّة حول أحد مروّجي المخدّرات المُلقّب بـ"أبو الورد" وينشط في مدينة طرابلس، بحسب ما أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.
Advertisement

وبنتيجة الرصد والتعقب، تبيّن أنّه يقوم بالعديد من عمليات الترويج يوميًّا، وهو مسلّح بشكل دائم.

على الأثر، وبتاريخ 27-8-2022 نصبت له قوّة من المجموعة الخاصّة كمينًا مُحكمًا في محلّة ضهر العين / الكورة وتمكّنت من توقيفه، ويدعى:

ع. ر. (مواليد عام 1995، سوري الجنسيّة)
وضبطت بحوزته كميّة من مادّتي الماريجوانا، وحشيشة الكيف، معدّة للترويج، ميزان وأكياس نايلون تُستخدم في توضيب المخدّرات، مسدّس حربي، هاتف خلويّ ومبلغ مالي.

أودع الموقوف المرجع المختص، للتوسّع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:26 | 2022-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:25 | 2022-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:35 | 2022-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2022-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2022-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2022-09-02
04:30 | 2022-09-02
05:37 | 2022-09-02
05:28 | 2022-09-02
05:22 | 2022-09-02
05:16 | 2022-09-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website