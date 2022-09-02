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لبنان

درويش: لم نبلغ بعد الحائط المسدود

Lebanon 24
02-09-2022 | 03:30
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أعلن النائب السابق علي درويش أن المحاولات مستمرة وستستمر في المرحلة المقبلة لتشكيل حكومة لأننا بأمس الحاجة اليها ولم نبلغ بعد الحائط المسدود.
وأضاف في حديث لصوت لبنان  100.3-100.5: بعد خمسة اجتماعات لم نخرج بصيغة مشتركة يمكن أن يقال عنها تصوّر واضح للحكومة، الا ان المسودة الأخيرة هي الأساس، ويجب القيام بتوازنات ضمن التركيبة القائمة لان الوقت يضيق، فتكون صيغة ميقاتي مع تعديلات طفيفة.
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وأشار درويش الى ان من المفضل ان يكون هناك رؤية واضحة للحكومة في الوقت القريب جدا او سنذهب الى اوقات اصعب من التي نعيشها حاليا.
 
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