متى تنحسر موجة الحرّ التي تضرب لبنان؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غداً، غائما جزئياً الى غائم أحياناً مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة في الداخل وفوق الجبال والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية مع استقرارها على الساحل، ونسبة رطوبة مرتفعة بالإضافة إلى سرعة رياح خفيفة ، مما يؤدي إلى إرتفاع في درجات الحرارة المحسوسة.

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ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق على المرتفعات الشمالية والداخلية أحياناً مع بقاء ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة.

وجاء في النشرة الاتي:



- الحال العامة: يستمر تأثير الكتل الهوائية الحارة والرطبة على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى ظهر يوم الأحد حيث يبدأ انكفاء تأثيرها خاصة في المناطق الداخلية.

معدل درجات الحرارة لشهر ايلول على الساحل يتراوح ما بين 24 و32 درجة.





- الطقس المتوقع في لبنان: ينصح بعدم التعرض الطويل لأشعة الشمس وقت الظهيرة، ويحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.- الطقس المتوقع في لبنان: