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لبنان

ماذا قال أحد نواب "حزب الله" عن الكهرباء؟

Lebanon 24
02-09-2022 | 04:00
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رأى عضو لجنة الأشغال العامّة والنقل والطاقة النّائب حسين الحاج حسن أنّ "موضوع الطاقة والكهرباء أصبح في مكانٍ آخر"، مشيراً إلى أنه "ليس لدى لبنان إمكانية لإنتاج الطاقة بسبب عدم توفر الأموال"، وأضاف: "هناك أخطاء تمّ ارتكابها ولا بُدّ من المحاسبة بكلّ الملفات".
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وفي حديثٍ عبر إذاعة "صوت لبنان 100.5"، لفت الحاج حسن إلى أنّه "يجب تأمين مصادر تمويل لشراء محروقاتٍ لمؤسسة كهرباء لبنان"، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة تعديل التعرفة بالتوازي مع تصحيح الرّواتب والأجور ووقف الهدر، وقال: "هناك الكثير من القوانين التي لا يجري تطبيقها، وهناك توزيعٌ غير عادلٍ للكهرباء في المناطق". 

وختم: "نحن جاهزون لسماع كل الآراء التي تخدم المصلحة العامة وبنتيجته يتمّ أخذ القرار".
 
 

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