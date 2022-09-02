الدفاع المدني: 29 مهمة خلال 24 ساعة

Advertisement

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:"تمكن عناصر الدفاع المدني، خلال الــــــ 24 ساعة الماضية ، معززين بالآليات من مراكز متعددة ووحدات من الجيش المنتشرة عملانياً، من إخماد النيران التي اندلعت في محمية أرز تنورين(عدد1).كما تمكّن عناصر الدفاع المدني من تنفيذ مهمّات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:إخماد حرائق: (عدد21).احراج: (عدد4).(م.جبل لبنان) (عدد2): دوقا/اده – دير القمر.(م.البقاع ) (عدد1): كرم شباط.أعشاب: (عدد12).(م.جبل لبنان) (عدد4): جورة البلوط -المكلس – دوحة عرمون.واشجار: ظهر الوحش.(م.الشـــــــــــمال) (عدد2): تل عباس الغربي – علما.(م.عكار) (عدد1): وادي الجاموس.(م.النبطية) (عدد2) : برج قلاويه – دير سريان.(م.البقاع ) (عدد3): مجدل عنجر – حارة الراسية واشجار :رويمة/وادي فيسان-الهرمل.منازل(عدد1): سن الفيل.نفايات (عدد2): المكلس.واعشاب الكرملية/زغرتا.إطارات (عدد1): واعشاب و نفايات في بيت عوكر/زغرتا.مختلف (عدد1) : اعشاب و اشجار و غرفة زراعية في عمشيت.