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لبنان

تعيين مسؤول أممي جديد في لبنان.. من هو؟

Lebanon 24
02-09-2022 | 04:26
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أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تعيين السيد عمران ريزا من باكستان نائباً للمنسقة الخاصة في مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لشؤون لبنان (UNSCOL)، ومنسقاً مقيماً في لبنان.

كذلك، سيشغل  ريزا أيضاً منصب  منسق الشؤون الإنسانية.

 

ويتولى  ريزا هذا المنصب خلفاً للمغربية السيدة نجاة رشدي، التي أكملت مهمتها مؤخراً، وقد أعرب الأمين العام عن امتنانه لإنجازاتها ويتمنى لها النجاح المتواصل في مهامها الجديدة بصفة نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا.

ويتمتع  ريزا  بخبرة دولية تفوق 35 عاماً عبر منظومة الأمم المتحدة، لا سيما في العمل الميداني. وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، كان في سوريا يشغل منصب منسق مقيم للأمم المتحدة ومنسق للشؤون الإنسانية.

 

وكان  ريزا عمل سابقاً في لبنان كنائب رئيس بعثة اليونيفيل ومدير قسم الشؤون السياسية والشؤون المدنية والاتصالات الاستراتيجية، وشغل فيما مضى منصب الممثل الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي في مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، بالإضافة إلى ممثل المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين في الاردن. 

 

وعمل ريزا أيضاً في مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في جنيف والسودان وهونغ كونغ وفيتنام، كما تولى أيضاً مناصب في برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة (WFP) في روما وعمل كمستشار أول للممثل الشخصي للأمين العام في لبنان، وكذلك في مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لشؤون لبنان. 

 

ويحمل ريزا ماجستير في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية من جامعة جونز هوبكنز، بالإضافة إلى بكالوريوس في التاريخ والعلوم السياسية من جامعة مكغيل. 

 

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