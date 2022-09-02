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لبنان

اعتصام في بعلبك لمعلمي التعليم الأساسي تلبية لدعوة روابط التعليم

Lebanon 24
02-09-2022 | 04:39
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نفذ معلمو التعليم الأساسي اعتصاماً أمام مبنى المنطقة التربوية في بعلبك، تلبية لدعوة روابط التعليم.

وشارك في الاعتصام، عضو الهيئة الإدارية في الرابطة محمد عبدالله، الى جانب اعضاء من لجنة قضاء بعلبك.

وشدد المعتصومن على "ضرورة تنفيذ كل ماورد من توصيات اللقاء الوطني النقابي التربوي"، ومنها: "دفع كامل مستحقات العام الماضي السابقة من بدل نقل وحوافز ومساعدات إجتماعية، تحسين الرواتب بما يضمن زيادتها لتصبح رواتب لائقة بالمعلمين، إعطاء 7 ليترات بنزين كبدل نقل عن كل يوم عمل، زيادة الحوافز المقدمة من الدول المانحة إلى 300 دولار، على ان تحول عبر الـOMT وبالـ"فريش دولار"، إعطاء تعاونية موظفي الدولة سلفة خزينة لتمكينها من تغطية نفقات الاستشفاء وزيادة منح التعليم، زيادة أجر ساعة  التعاقد واقرار العقد الكامل للمتعاقدين وشملهم بالضمان، إعطاء أساتذة البقاع في التعليم الرسمي مازوت للتدفئة، منح المعلمين مساعدة إجتماعية شهرية تراوح بين 4 و6 ملايين ليرة تعادل بدل الإنتاجية التي أقرت للقطاع العام وحرم منها المعلم",

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المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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