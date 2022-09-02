أخبار سارّة من مطار بيروت... ماذا حصل في شهر آب؟

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سجّلت حركة المسافرين من لبنان وإليه عبر مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت مزيداً من الإرتفاع مع اختتام شهر آب.فقد بلغ عدد الركاب في الشهر الثامن من العام الجاري 796 ألفاً و543 راكباً بزيادة نحو 35% عن الشهر ذاته من العام الماضي، رافعاً بذلك المجموع العام للركاب منذ مطلع العام 2022 وحتى نهاية شهر آب الفائت الى اربعة ملايين و189 ألفاً و247 راكباً، مقابل مليونين و 645 ألفاً و977 راكباً في الأشهر الثمانية الأولى من العام الماضي 2021، أي بزيادة اكثر من 58%. وقد توزعت حركة المطار خلال شهر آب 2022 على الشكل التالي:بلغ مجموع الركاب الذين استخدموا المطار خلال شهر آب الفائت 796 ألفاً و 543 راكباً مقابل 590 ألفاً و 774 راكباً في آب 2021 اي بزيادة 34,83 %، اذ ارتفع عدد الوافدين الى لبنان بنسبة 52,97% وبلغ 320 ألفاً و 489 راكباً، كذلك ارتفع عدد المغادرين من لبنان بنسبة 24,93% وسجل 475 ألفاً و 107 ركاب، وبلغ عدد ركاب الترانزيت 947 راكباً، بتراجع 5%.وبذلك يصبح المجموع العام للركاب عبر مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري اربعة ملايين و189 ألفاً و 247 راكباً بزيادة نسبتها 58,32% عن نفس الفترة من العام الماضي 2021 .بلغ مجموع الرحلات الجوية لشركات الطيران الوطنية والعربية والأجنبية التي استخدمت المطار خلال الشهر الثامن من العام الجاري 5913 رحلة، بزيادة نحو 22% عن الشهر ذاته من العام الماضي إذ ارتفع عدد الرحلات القادمة الى لبنان بنسبة 22,20% وسجل 2961 رحلة، وايضاً ارتفع عدد الرحلات المغادرة من لبنان بنسبة 21,78% وبلغ 2952 رحلة .