أقدم مجهولون في منطقة بحنين - المنية في محلة أرض الست، على سرقة مولد كهربائي من داخل منشرة خشب.



وقد توجه صاحب المنشرة إلى مخفر قوى الامن الداخلي للإدعاء ضدّ مجهول.

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