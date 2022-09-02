"الفوضى تتخذُ أشكالاً" في بيروت.. هذا ما شهدته العاصمة مؤخراً

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ويتضمن المعرض رسوماً ولوحات تنتمي إلى الفن المعاصر والحديث وتعود إلى فنانين مخضرمين، منهم: حسين ماضي، جميل ملاعب، رؤوف رفاعي، رياض نعمه، آرام جوغيان، محمد رواس وغيرهم، إضافة إلى عدد من الفنانين الناشئين من لبنان والمنطقة العربية.وأشارت الجمعية في بيان إلى أن "جزءاً من عائدات المبيعات يعود لدعم نشاطات الجمعية، التي شملت في السابق سلسلة مشاريع إنمائية من إضاءة إشارات المرور في العاصمة وإنارة الطرق وصيانتها وتزفيت ألف جورة وكلها ساهمت في تخفيف وطأة المعاناة على المواطن".وعن المعرض، الذي يستمر لغاية 10 الحالي ويفتتح أبوابه يوميا من الثانية عشرة صباحا لغاية السابعة مساء، قال رئيس الجمعية ومؤسسها كابي فرنيني: "لاحظنا أن إقبال اللبنانيين كبير على الأعمال الفنية والرسوم، فهم يحبون كل جديد ومبدع. ولهذا، تستمر جمعيتنا في تقديم فرصة لهذه الفئة من الناس بالاستمتاع ومشاهدة أبرز الأعمال الراقية والمميزة التي ترفع من اسم بيروت وتضعها في مصاف العواصم الثقافية والعالمية".