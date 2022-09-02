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لبنان
العلامة ياسين أشاد بكلام بري: يعبر عن الحرص على لبنان
Lebanon 24
02-09-2022
|
05:37
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أكد رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها العلامة الشيخ علي ياسين العاملي أن "الإمام الصدر وضع قواعد دولة المواطن التي نحن بحاجة إليها أكثر من إي وقت مضى، وان تغييب الإمام الصدر حصل لكي لا يكون لبنان بلدا حرا سيدا مستقلا لجميع ابنائه، ولكن المقاومة التي أسسها الامام الصدر حققت استقلال لبنان وحريته وسيادته، ولكن السياسيين حتى الآن يرفضون أن يكون لجميع إبنائه بل يريدون لبنان بلدا للطائفية والمحاصصة والإحتكارات".
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وقال في بيان: "نشيد بكلام الرئيس نبيه بري بالأمس الذي أكد على قوة لبنان ومقاومته وتمسكه بحقوقه في بره وبحره وجوه"، واعتبر أن "مواقفه تعبر عن الحرص على لبنان الذي يفتقده الكثير من القوى السياسية في لبنان".
ولفت الى "ان غياب الوسيط الاميركي غير الحيادي أكثر من المدة المحددة، يدل على عدم احترام للدولة اللبنانية وهذا طبيعي لانه تابع للادارة الامريكية التي تحاصر لبنان خدمة للكيان الصهيوني".
وتابع:"نملك مقاومة وضعت امكانياتها في خدمة لبنان منذ اربعين عاما، واليوم كذلك من اجل تحرير الثروات النفطية من سيطرة العدو الصهيوني لان الغاز والنفط عنصرا اساسيا في خروج لبنان من الانهيار الذي يعيشه بسبب الفساد والحصار"، مؤكدا أن "على العدو الصهيوني ومن يقف خلفه عدم المماطلة كي لا يندم".
وختم داعيا القوى السياسية العراقية الى "الاستفادة من المرجعية الحكيمة من اجل اخراج العراق من ازمته"، مؤكدا "ضرورة ان تنتبه تلك القوى الى مكانة العراق وموقعيته ودوره".
المصدر:
الوكالة الوطنية
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