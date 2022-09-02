هل سيصدر جدول أسعار جديد للغاز المنزلي؟

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صدرعن نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته في لبنان البيان التالي:إثر التقلبات الحادّة والمستمرة التي يشهدها سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي، تواصل النقيب فريد زينون مع مكتب معالي وزير الطاقة والمياه د. وليد فياض طالبا منه إصدار جدول أسعار جديد للغاز المنزلي، يمكّن موزعي الغاز والمحطات العاملة على كافة الأراضي اللبنانية من متابعة تسليم المادّة في السوق، على أن يأخذ هذا الجدول بالاعتبار التغيرات في سعر الصرف كما وحماية مصالح الموزّعين والمواطنين على حدّ سواء.