رغم حجم العقبات... هل يتمّ "انتخاب الرئيس" بسلاسة؟

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أمل منسق عام "تيار العزم" في عكار الدكتور هيثم عز الدين الرافعي ، انه "مع دخولنا المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، أن يتم هذا الاستحقاق بسلاسة وسرعة، رغم ادراكنا حجم العقبات التي تحول دون ذلك".وناشد القوى السياسية "التحلي بالمسؤولية الوطنية، والتخلي عن الحسابات الضيقة، والاستماع إلى نداء الضمير والواجب الوطني في اتمام هذا الاستحقاق الذي يمثل المدخل الطبيعي لأي تغيير إيجابي محتمل".