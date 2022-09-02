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لبنان

رغم حجم العقبات... هل يتمّ "انتخاب الرئيس" بسلاسة؟

Lebanon 24
02-09-2022 | 05:47
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أمل منسق عام "تيار العزم" في عكار الدكتور هيثم عز الدين الرافعي ، انه "مع دخولنا المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، أن يتم هذا الاستحقاق بسلاسة وسرعة، رغم ادراكنا حجم العقبات التي تحول دون ذلك".
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وناشد القوى السياسية "التحلي بالمسؤولية الوطنية، والتخلي عن الحسابات الضيقة، والاستماع إلى نداء الضمير والواجب الوطني في اتمام هذا الاستحقاق الذي يمثل المدخل الطبيعي لأي تغيير إيجابي محتمل".


المصدر: الوكالة الوطنية
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