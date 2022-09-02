بيانٌ طارئ.. هذا ما تشهده محطات البنزين!

أعلن تجمّع أصحاب المحطات في بيان، اليوم الجمعة، أن نسبة الجعالة الخاصّة بها قد مُنيت بانتكاسة كبيرة خصوصاً في ظلّ ارتفاع سعر الدولار، مشيراً إلى أن تلك الجعالة لا تكفي لسدّ حاجات المحطات.

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ولفت التجمع إلى أنه "بعدما نبّه في مؤتمر صحفي له أواخر الشهر الماضي إلى أن الاقفال سيكونُ قسرياً، بات مُلاحظاً أن غالبية المحطات تغلق أبوابها لوقف النزف الذي بدأ على صعيد قطاع المحروقات، في ظلّ عدم اكتراث المعنيين".