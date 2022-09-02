بيانٌ طارئ.. هذا ما تشهده محطات البنزين!

أعلن تجمّع أصحاب المحطات في بيان، اليوم الجمعة، أن نسبة الجعالة الخاصّة بها قد مُنيت بانتكاسة كبيرة خصوصاً في ظلّ ارتفاع سعر الدولار، مشيراً إلى أن تلك الجعالة لا تكفي لسدّ حاجات المحطات.
ولفت التجمع إلى أنه "بعدما نبّه في مؤتمر صحفي له أواخر الشهر الماضي إلى أن الاقفال سيكونُ قسرياً، بات مُلاحظاً أن غالبية المحطات تغلق أبوابها لوقف النزف الذي بدأ على صعيد قطاع المحروقات، في ظلّ عدم اكتراث المعنيين".
وكان مُمثل موزّعي المحروقات في لبنان فادي أبوشقرا قال في حديثٍ لـ"لبنان24"، اليوم الجمعة، إنّ "أصحاب المحطّات والموزّعين تكبدوا خسائر كبيرة مؤخراً بسبب آلية التسعير الجديدة التي تمّ اعتمادُها للمحروقات"، موضحاً أنّ "الفروقات في سعر الدّولار راكمت تلك الخسَارة بشكل كبير لاسيما أنّ شراء المحروقات وبيعها بات يتأثر بتقلبات السوق بشكل كبير، ويترك ضربة كبيرة في المحطات".
وأضاف: "إننا نرى مؤامرة كبرى على قطاع المحروقات لإنهاء دورِه الناشط اقتصادياً، ونؤكّد أن هذا الأمر يجب استدراكُه فوراً من قبل المعنيين باعتبار أن أيّ ضرب لذلك القطاع يعني انتكاسة اقتصاديّة بكل المقاييس".
وختم أبوشقرا بالقّول: "الخوف هو أن تتجه الكثير من المحطات نحو الإفلاس والإغلاق بسبب التفاوت في سعر صرف الدولار وعدم القدرة على معالجة الخسائر. لهذا، الوضع صعبٌ جداً ونأمل أن يتم إنصاف المحطات والموزعين بأسرع وقتٍ ممكن قبل فوات الأوان، واللهم إنّي بلغت".