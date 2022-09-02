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لبنان

أهالي السجناء قطعوا الطريق الدولية عند مفرق بريتال - بعلبك... وهذا ما طالبوا به

Lebanon 24
02-09-2022 | 06:01
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قطع أهالي السجناء الطريق الدولية عند مفرق بريتال - بعلبك، للمطالبة بتأمين الدواء والمياه والمواد الغذائيّة للسجون، واصدار عفو عام يشمل كافة السجناء. 
 
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قطع طريق

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