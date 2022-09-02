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لبنان

حريق داخل معمل في الباروك

Lebanon 24
02-09-2022 | 06:13
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صدر عن الدفاع المدني البيان التالي:
 
أخمد عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ١٢:٥٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٢/٠٩/٠٢ حريقا شب داخل معمل لتصنيع المحارم الورقية في الباروك - الشوف.
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وقد اقتصرت الأضرار على الماديات.
 
 
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