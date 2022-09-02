حريق داخل معمل في الباروك

صدر عن الدفاع المدني البيان التالي:

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أخمد عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ١٢:٥٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٢/٠٩/٠٢ حريقا شب داخل معمل لتصنيع المحارم الورقية في الباروك - الشوف.وقد اقتصرت الأضرار على الماديات.