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لبنان

اعتصام لمعلمي الرسمي: لا عودة من دون تحقيق المطالب

Lebanon 24
02-09-2022 | 06:23
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اعتصم المعلمون الرسميون في التعليم الأساسي والثانوي والمهني امام سرايا النبطية للمطالبة بحقوقهم و"زيادة الرواتب وبدلات الانتقال والحوافز الاجتماعية"، رافعين شعار "لا عودة الى المدارس من دون تحقيق المطالب". 
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وتحدث المربّي حسن كركي باسم المعلمين المعتصمين قائلاً "انهم حفنة من اللصوص تدثروا  بوشاح مالي اقتصادي، انهم كارتيلات تجارية امسكت برقابنا. انكم بمؤامرتكم على المدرسة الرسمية تسحقون الفقراء وتفقرونهم اكثر".

وسأل: "أيعقل اننا في بلد لا  يقام فيه وزن  للقوانين، فليعلم القاصي والداني أن حقوقنا مقدسة والمدرسة الرسمية صلاتنا التي لن نتركها  لشياطين هذا البلد".

وألقت مديرة مدرسة ميفدون الرسمية سهير توبة كلمة فرع الجنوب  في رابطة  التعليم الأساسي عددت فيها مطالب المعلمين، وطالبت بـ"تصحيح الرواتب  والحوافز والمساعدات  الاجتماعية، وزيادة بدل النقل  اليومي  بما  يتناسب مع زيادة سعر الدولار، ودفع الحوافز بالفريش دولار بانتظام، ودعم الاستشفاء والطبابة في كل المستشفيات، وتفعيل صيدلية موظفي الدولة  في الفروع، وزيادة موازنة هذه  التعاونية، ورفع قيمة المنح التعليمية  بما يتناسب مع أقساط المدارس ، ورفع سقف السحوبات من المصارف  للمعلمين  وللصناديق". 

وشددت على "رفض دمج التعليم المسائي مع التعليم الصباحي لما لذلك من اثار سلبية". 

وتحدث نائب رئيس رابطة التعليم الأساسي  الدكتور منصور العنز، فأعلن ان "لا عودة الى المدارس قبل توفير  ظروف المعلمين وتصحيح الرواتب". 
المصدر: الوكالة الوطنية
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