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لبنان

محاولة للنيل من المطار... ماذا قال حميه؟

Lebanon 24
02-09-2022 | 06:33
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أشار وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه إلى أن "مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت بوابة لبنان نحو العالم، ولطالما كان وسيبقى عصياً على كلّ محاولات النيل منه داخلياً وخارجياً على حدّ سواء".
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وتابع حميه في تصريح: "رهاننا على زيادة الحركة فيه كانت في محلها، بحيث أنّها عادلت بتسعة أشهر فقط، ما يقرب من عام بأكمله، وازدادت إيراداته مؤخراً بوتيرة متصاعدة".
المصدر: الوكالة الوطنية
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