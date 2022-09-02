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لبنان

على متن "كيا بيكانتو"... هذا ما يفعله في جبيل والمناطق المجاورة! (صورة)

Lebanon 24
02-09-2022 | 06:43
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

في إطار العمليات النوعية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لملاحقة تجار ومروجي المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيفهم، توافرت معلومات حول نشاط مجهول بتجارة وترويج المخدرات على متن سيارة نوع "كيا بيكانتو" لون أسود في بلدة جبيل والمناطق المجاورة.
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على أثر ذلك، كثّفت القطعات المختصة في الشعبة الاستقصاءات والتحريات حيث تمكّنت من تحديد هوية الشخص المذكور وهو المدعو:

ط. م. (مواليد عام ١٩٨٣، لبناني الجنسيّة)
أعطيت الاوامر للعمل على تحديد مكان تواجده ومراقبته تمهيدا لتوقيفه.

بتاريخ 24-08-2022 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات الشعبة بالجرم المشهود في محلة مشمش أثناء قيامه بترويج المخدرات في المحلة على متن سيارة الكيا (تمّ ضبطها). بتفتيشه والسيارة، تم ضبط هاتف خلوي ومبلغ مالي.

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة قيامه بتجارة وترويج المخدرات لحسابه الخاصّ، وأنه ينشط في مختلف مناطق المتن وكسروان، كما اعترف أنه يستحصل على المخدرات من أحد التجّار.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختصّ بناء على إشارة القضاء.
 
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